شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ضيف أولى حلقات برنامج زوجته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف ميشيل أوباما في أولى حلقات برنامجها الإذاعي على الإنترنت «بودكاست»، زوجها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في 29 يوليو/تموز الجاري حصرياً عبر خدمة البث الرقمي «سبوتيفاي»، ضمن صفقة أبرمها أوباما وزوجته مع الشركة العام الماضي.

وسيتناول الزوجان في اللقاء ما سمياه «محادثة حميمة حول المجتمع والحب الذي يقوي علاقتهما وحياتهما بعد مغادرتهما البيت الأبيض»، بحسب موقع «ديلاين». كما سيتطرق الحوار إلى فترة جلوسهما في المنزل لفترات طويلة داخل المنزل للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وسيركز لقاء باراك أوباما وزوجته على الاختلافات في تربيتهما، وكيف شكّل مجتمعهما شخصيتيهما.

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