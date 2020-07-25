أبو حالوب مدرباً للنجف العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي:

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، وعبر التنسيق والتشاور مع مدرب فريقها الكروي الأول مع لاعب الزوراء السابق محمد الزهرة الملقب بـ«أبو حالوب»؛ لغرض تمثيل فريقها الكروي في منافسات الموسم الكروي المقبل الذي من المؤمل أن ينطلق في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويعد اللاعب محمد الزهرة من اللاعبين الجيدين، وسبق له تمثيل المنتخب العراقي الأول، كذلك لعب مع المنتخب الأولمبي، وتنقل بين العديد من فرق الدوري العراقي خلال المواسم الماضية؛ حيث مثل فرق القوة الجوية والطلبة والنفط والنجف ثم تألق خلال المواسم الأخيرة مع فريق الزوراء وحقق معه العديد من النجاحات في بطولتي الدوري والكأس، ويمتاز «أبو حالوب» بعيداً عن المستوى الفني بقدرته على صنع الأفراح والسعادة داخل نفوس زملائه، وكذلك جمهور فريقه عبر طريقته الكوميدية الجميلة في التعبير عن فرحه أو من خلال خلق المقالب.