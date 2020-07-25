الولايات المتحدة منقسمة على نفسها بعد شهرين من مقتل فلويد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد شهرين على مقتل جورج فلويد، يواصل المتظاهرون تحدي الشرطة وإسقاط التماثيل في الولايات المتحدة التي لا تزال حركة احتجاج مناهضة للعنصرية تهزها متسببة في تعميق الانقسام في الطبقة السياسية. وقد ولى وقت الاحتجاجات الضخمة، لكن ليل الخميس الجمعة شهد إسقاط تمثالين لكريستوفر كولومبوس في شيكاغو وصدامات جديدة بين الشرطة وسكان بورتلاند.وقبل حوالي مئة يوم من الانتخابات الرئاسية، انقسمت الآراء حول تفسير هذه الاضطرابات الأخيرة بين الطرفين المشاركين في هذه المعركة.وحول مسألة إسقاط التماثيل، يرى الديمقراطيون أنها بمثابة اعتراف بالماضي العنصري للولايات المتحدة عبر التوقف عن تمجيد الشخصيات التي لعبت دوراً في قمع الهنود الأمريكيين أو الأمريكيين الأفارقة.أما الرئيس دونالد ترامب الذي يأمل الفوز بولاية ثانية ويقدم نفسه على أنه ضامن لـ «القانون والنظام»، فيدين أعمال «التخريب».وبينما يرحب الجمهوريون بوجود العناصر الفيدراليين الذي يعملون على بسط النظام ضد «مثيري الشغب»، تنتقد المعارضة الديمقراطية الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر يرتدون الزي العسكري، والذين كان وجودهم سيؤدي إلى تطرف المتظاهرين.ودانت الطبقة السياسية بأكملها مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي أربعيني من أصول إفريقية مات مختنقاً في 25 أيار/مايو في مينيابوليس لدى توقيفه على يد شرطي أبيض. ومع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين للمطالبة بالعدالة، طرح كل طرف رؤيته لإصلاح الشرطة.لكن ترامب تخلى بسرعة كبيرة عن هذه القضية وصب اهتمامه على العنف الذي مورس أحياناً على هامش الاحتجاجات. وبالاعتماد على دعوات لتخصيص جزء من ميزانية الشرطة للعمل الاجتماعي، وجه الاتهامات بلا هوادة إلى خصومه السياسيين، وحتى إلى منافسه المعتدل جو بايدن، بأنهم «يساريون متطرفون» حريصون على تفكيك قوات الأمن.



600 جريمة قتل



أدى تزايد أعمال العنف المسلح منذ بداية تموز/ يوليو في المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون إلى تأجيج خطابه وتبريره نشر مزيد من القوات الفيدرالية في بورتلاند وشيكاغو، على الرغم من معارضة النواب المحليين. كما يخلط أنصاره بين القضيتين.

وأكد وزير العدل وليام بار الأربعاء «شهدنا هذا الحدث الرهيب في مينيابوليس ورد فعل شديد شوه صورة الشرطة ودعوات لخفض ميزانياتها». وأشار إلى أن «الزيادة الكبيرة فى عدد الجرائم العنيفة فى عدة مدن هي نتيجة مباشرة لضعف قوات الشرطة».

وذكرت رابطة المدّعين العامين الجمهوريين الجمعة أنه خلال «50 يوماً من صمت الديمقراطيين في مواجهة الدعوات إلى قطع تمويل الشرطة» وقعت «600 جريمة قتل في ست مدن ديمقراطية». ويسيطر الديمقراطيون على معظم المدن الرئيسية في البلاد. (أ ف ب)