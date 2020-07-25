382 إصابة ووفاة وحيدة بكورونا في فلسطين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد بين الفلسطينيين، انخفض إلى 8464 إصابة منُذ بدء انتشار الفيروس في مارس/آذار الماضي، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256 ووصل عدد حالات الوفاة إلى 74 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، علاوة على 627 حالة تعاف، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة كانت في محافظات القدس بواقع 220 حالة والخليل 64 حالة وخمس حالات في رام الله والبيرة و13 حالة في طولكرم وثماني حالات في بيت لحم، وإصابة واحدة في جنين و34 حالة في نابلس و32 إصابة في أريحا والأغوار وأربع حالات في قلقيلية وحالة واحدة في سلفيت.

وأضافت الوزارة في بيانها أن من بين المصابين بفيروس كورونا هناك 15 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي، وينتهي، الأحد، الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة الفلسطينية على الضفة الغربية منذ مساء الخميس، مع السماح للمخابز والصيدليات بالعمل.