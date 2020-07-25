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أمريكا تمنع دخول مليون طالب أجنبي للدراسة في جامعاتها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شرطة الهجرة الأمريكية، الجمعة، أن الطلاب الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسية، لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة، إذا كانت حصصهم التعليمية تتم فقط عبر الإنترنت، وهو ما قد يكون عليه الحال في العديد من الجامعات بسبب .

وأعلنت إدارة دونالد ترامب، التي تتبع خطاً متشدداً ضد الهجرة غير الشرعية وعلقت منح العديد من التأشيرات في سياق جائحة كوفيد-19، في بداية يوليو/ تموز الجاري، إلغاء تأشيرات الطلاب المسجّلين في مؤسّسات تعليمية قررت بسبب الجائحة، إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت.

وتقدمت جامعتا «هارفرد» و«إم آي تي» تدعمهما مؤسسات تعليمية أخرى، بطعن في القرار الذي أثار الجدل، وتراجعت عنه الحكومة الجمهورية بعد ذلك، وأعلنت شرطة الهجرة، الجمعة، أن الطلاب في وضع ما بعد 9 مارس/آذار الماضي، لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة لمتابعة الدروس في مدرسة أمريكية في بداية العام الدراسي، إذا اتبعت برنامجاً عبر الإنترنت بنسبة 100%.

وقبل تفشي الوباء، كان من المستحيل بالفعل الحصول على تأشيرة طالب لمن يتبع حصصاً تعليمية عبر الإنترنت فقط، وبحسب معهد التعليم الدولي تخطّى عدد الطلاب الأجانب في العام الدراسي (2018-2019) في الولايات المتحدة المليون طالب.

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