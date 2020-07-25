5871 إصابة بكورونا في روسيا.. و781 في ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، السبت، تسجيل 5871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 146 وفاة.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد: إن إجمالي الإصابات بلغ 806720، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 13192، فيما تعافى 597140 حتى الآن.

في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المُعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 781 ليصل إلى 204964 إصابة، كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 9118 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.