تونس.. "النهضة" تعلق على دعوات إقصائها من المشهد السياسي

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن حركة النهضة، أعربت عن ثقتها في حسن اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد للشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة المقبلة، وانفتاحها على مختلف الأحزاب والكتل الديمقراطيّة للإسراع بتشكيل الحكومة، نظرا لدقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعيّة والأمنيّة.
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ودعت الحركة كل مكونات الساحة السياسية إلى التهدئة والحوار، وإلى الالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية وعوامل الاستقرار، وتجنب التحريض ونزوعات الإقصاء.
في سياق متصل، صرحت عضو مكتب البرلمان التونسي عن حركة النهضة، زينب إبراهيم، بأن لائحة سحب الثقة من الغنوشي "ساقطة شكلا".
جاءت تصريحات زينب إبراهيم، في حديثها إلى إذاعة "موزاييك" تناولت خلاله مسألة البت في لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي.
من جانبه، صرح الغنوشي، أمس الجمعة ، أن جلسة يوم الخميس 30 تموز/ يوليو الجاري ستكون لحظة لتأكيد الثقة وليست لحظة لسحبها.
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