وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن "سيول أمطار غزيرة جرفت أكثر من 40 منزلا بعضها مبني من القش، وأراض زراعية واسعة في مديريات الزهرة والقناوص (شمال شرقي الحديدة) واللحية (شمال غربي الحديدة)".
وأضاف أن "السيول أسفرت عن وفاة 13 بينهم امرأة، ونفوق مئات من رؤوس المواشي".
كما لفت المصدر إلى أن "جهود البحث عن مفقودين جراء السيول متواصلة في مناطق عزل المقاعشة والقوزي والمهادلة غرب مديرية القناوص".
وفي وقت سابق، حذرت السلطات اليمنية قاطني المناطق التي تشهد هطول للأمطار الغزيرة إلى تجنب السير في مجاري السيول والمصبات المائية أو التواجد بالقرب منها، نظرا لتدفق سيول جارفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 13 شخصا على الأقل وفقدان آخرين جراء سيول في اليمن.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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