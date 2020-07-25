الكويت بدأت اليوم تشغيل تطبيق إلكتروني يتضمن شهادة خلو من كورونا لتسهيل إجراءات السفر

موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "القبس"، فإن التطبيق يعتبر ضمن الإجراءات المطلوبة لإنجاز متطلبات السفر للمغادرين والقادمين بطريقة تحافظ على التباعد الجسدي وتسليم المستندات إلكترونيا، بعيداً عن الإجراءات الورقية والتلامس.

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ويوفر تطبيق "كويت مسافر" للمسافرين المغادرين والقادمين إلى البلاد، "باركود" خاص يمكن من دخول مطار الكويت الدولي، حيث سيكون هو أحد اشتراطات دخول بوابات المطار ومناطق وزن الأمتعة ومناطق الانتظار.

ويوفر إدخال بيانات المسافر ومعلوماته الشخصية للاستدلال على معلومات سفره، وتوقيع التعهد الذي يسبق إجراءات المغادرة، وإرفاق شهادة خلو المسافر من فيروس كورونا "بي سي آر 5".

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كما يوفر إرفاق التأمين الصحي للمواطنين المغادرين، وتعريف المسافرين بكافة الاشتراطات الإجرائية والصحية لإتمام عمليات السفر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 684 حالة، وتسجيل شفاء 692 شخصا، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة، في الـ 24 ساعة الماضية.

وأصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد 19" في الكويت 63309 حالة؛ في المركز السادس عربيا والـ 36 عالميا.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في دولة الكويت 429؛ وإجمالي حالات التعافي من الإصابة بالوباء 53607.