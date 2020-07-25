البرلمان الصومالي يقيل الحكومة في تصويت على الثقة

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، اجتمع مجلس الشعب الصومالي "البرلمان الفيدرالي"، صباح اليوم في العاصمة مقديشو بهدف نقاش عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء حسن علي خيري.

ونوه رئيس مجلس الشعب في كلمة له عقب الاجتماع إلى أن 170 نائبا من أصل 275 صوتوا ضد حكومة حسن علي خيري، بينما رفض ثمانية أعضاء، هذا المقترح.

وكلّف الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بتاريخ 23 فبراير/ شباط عام 2017 حسن علي خيري، بتشكيل الحكومة الصومالية التي أعلن حجب ثقتها اليوم.