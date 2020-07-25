شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» عن فضل «الأضحية»: ثوابها عظيم وأجرها جزيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء السابق ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية عن فضل الأضحية.

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وقال الشيخ الخثلان، إن التقرب إلى الله عز وجل بالأضحية من الأعمال الصالحة العظيمة، قال الإمام بن تيمية رحمه الله “أفضل العبادات البدنية الصلاة وأفضل العبادات المالية التقرب إلى الله بالذبح والنحر”، ولذلك جمع الله بينهما في قوله (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وقال تعالى (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

وتابع الشيخ الخثلان “الأضحية عمل صالح وقد أُمر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح ابنه فاستجاب لأمر ربه عز وجل واستسلم لأمر الله سبحانه وانقاد له فكيف بمن يؤمر بذبح شاة يتقرب بها إلى الله عز وجل فيبخل”.

وختم الشيخ الدكتور سعد الخثلان بقوله “العجيب أن الذين يبخلون بذبح الأضحية تجدهم ينفقون أموالاً كثيرة في أمور كمالية أو في سفر نزهة ونحو ذلك فيا أخي المسلم لا تبخل على نفسك واحرص على أن تتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية فإن ثوابها عظيم وأجرها جزيل”.