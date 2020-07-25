شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا في المملكة.. 2201 إصابة جديدة و31 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنتشفاء 2049 حالة. ورصدت الوزارة خلال تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس داخل المملكة تسجيل 31 وفاة جديدة.

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