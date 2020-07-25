شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع المدني تعلن جاهزيتها لمتابعة سلامة الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441هـ، حيث عملت في الجانب الوقائي فرق الإشراف الوقائي، على متابعة اشتراطات السلامة في المشاعر المقدسة ومقرات الجھات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، قبل وصولهم، للتأكد من توفر جميع إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.

كما تـشارك فرق الدراجـات الناریة في تنفیذ أعمال الإشراف الوقائي في المشاعر المقدسة، ومتابعة سلامة تجھیزھا وتوفر وسائل الإطفاء فیھا والـكشف على التمدیدات الكھربائیة ومخارج الطوارئ، فضلاً عن تجھیز فرق الدراجات الناریة بوسائل الإطفاء، للاستفادة من قدرتـھا على التحرك في الأماكن المختلفة كفرق للتدخل الأولي لمباشرة البلاغات عن الحوادث في اللحظات الأولى من وقوعھا.