شكرا لقرائتكم خبر عن شابت لحيته ويستأذن والدته في الخروج.. رسالة بر لمن قَصَّر في حق والديه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله بر الشيخ عبدالحميد بوالدته وعدم خروجه من المنزل إلا بعد أن يستأذنها.

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وقال الشيخ عبدالحميد وهو ابن الشيخ عبدالعزير بن محمد السلمان رحمه الله، إنه لا يخرج من المنزل إلا بعد أن يستأذن والدته فإن أذنت له خرج، وإن لم تأذن لم يخرج وظل في البيت، وكان يفعل ذلك مع والده أيضا رحمه.

وقال إن والدته في قمة الرضا عنه، وكذلك والده رحمه الله، وعلق متداولو المقطع بقولهم “حينما يوفق العبد منذ صغره للبر بوالديه وينشأ على ذلك، يستمر في أخلاقه الحسنة وإن شابت لحيته وبلغ من العمر ما بلغ”.

وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه رسالة رائعة من رسائل البر بالوالدين لمن قَصَّر في حق والديه.