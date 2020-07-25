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شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح سبب أن يكون المستفيد مؤهلاً واستحقاقه «صفر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن، أن المستفيد قد تنطبق عليه شروط الأهلية ولا تنطبيق عليه شروط الاستحقاق، وهي تجاوز الحد المانع من الدعم.
جاء ذلك رداً على تساؤل بعض المستفيدين: ما معنى أن أكون مؤهلاً واستحقاقي صفر؟،حيث أوضح أن شروط الأهلية تشمل:
– شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي
– معيار الإقامة
– توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه رغم ذلك قد لا تنطبق شروط الاستحقاق على المستفيد وهي تجاوز الحد المانع من الدعم، حيث يؤخذ بالاعتبار المعايير التالية:
– عدد أفراد الأسرة
– أعمار أفراد الأسرة
– مجموع الدخل الشهري للأسرة
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