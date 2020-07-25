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توظيف 1500صيدلي خلال الأسبوع الأول من سريان قرار ‏التوطين

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف 1500صيدلي خلال الأسبوع الأول من سريان قرار ‏التوطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وظفت 1500 صيدلي، في قطاع الصيدليات، منذ بدء تنفيذ ‏قرار التوطين في نشاط الصيدلة.

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وأكدت الوزارة أن عدد الوظائف التي تم توطينها يمثل نسبة 50% من المستهدف بالقرار، الذي يسعى لتوطين ‏‏3 آلاف وظيفة بحلول العام 2022م.

وبدأت الوزارة،منذ الأول من شهر ذي الحجة، تنفيذ المرحلة الأولى ‏التي تسعى لتوطين ‏نسبة 20‏‎%‎‏ من الوظائف في مهنة الصيدلة، في أولى خطوات ‏تحقيق أهداف توطين النشاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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