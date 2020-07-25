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شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف 1500صيدلي خلال الأسبوع الأول من سريان قرار التوطين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وظفت 1500 صيدلي، في قطاع الصيدليات، منذ بدء تنفيذ قرار التوطين في نشاط الصيدلة.
وأكدت الوزارة أن عدد الوظائف التي تم توطينها يمثل نسبة 50% من المستهدف بالقرار، الذي يسعى لتوطين 3 آلاف وظيفة بحلول العام 2022م.
وبدأت الوزارة،منذ الأول من شهر ذي الحجة، تنفيذ المرحلة الأولى التي تسعى لتوطين نسبة 20% من الوظائف في مهنة الصيدلة، في أولى خطوات تحقيق أهداف توطين النشاط.
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