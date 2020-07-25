شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف 1500صيدلي خلال الأسبوع الأول من سريان قرار ‏التوطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وظفت 1500 صيدلي، في قطاع الصيدليات، منذ بدء تنفيذ ‏قرار التوطين في نشاط الصيدلة.

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وأكدت الوزارة أن عدد الوظائف التي تم توطينها يمثل نسبة 50% من المستهدف بالقرار، الذي يسعى لتوطين ‏‏3 آلاف وظيفة بحلول العام 2022م.

وبدأت الوزارة،منذ الأول من شهر ذي الحجة، تنفيذ المرحلة الأولى ‏التي تسعى لتوطين ‏نسبة 20‏‎%‎‏ من الوظائف في مهنة الصيدلة، في أولى خطوات ‏تحقيق أهداف توطين النشاط.