اختراق بيانات أكثر من 20 جامعة ومؤسسة خيرية

تعرضت أكثر من 20 جامعة ومؤسسة خيرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، لهجوم إلكتروني؛ من أشهرها جامعات: برمنجهام، ودي مونتفورت، وستراثكلايد، وإكستر، ويورك، وأكسفورد بروكس، وليدز، ولندن، وريدينج، والكلية الجامعية لأكسفورد، وكلية ميدلبري فيرمونت في بريطانيا، وجامعة وست فرجينيا، وكلية فلوريدا الجديدة، في أمريكا، ومدرسة جيفيريوس، وجامعة أمبروز، ألبرتا الكندية، ومدرسة رود آيلاند للتصميم، بالإضافة إلى مؤسسات خيرية منها فيرمونت فودبانك، راديو فيرمونت العامة، ومشروع حقوق المهاجرين، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وعقول شابة..

وأرسلت جميع المؤسسات رسائل بريد إلكتروني تعتذر فيها على البيانات المخترقة، والتي تضمنت أرقام الهواتف وسجل التبرعات والأحداث التي حضرتها، وكان الطلاب الخريجون الشريحة الأكثر تأثراً بالاختراق، إذ طُلب منهم دعم المؤسسات التي درسوا فيها مالياً، لكن من غير الواضح عدد الأفراد الذين تم إرسال إخطارات إليهم.

وتعرضت شركة «بلاك بود» ومقرها ولاية كارولينا الأمريكية، وهي أكبر مزود في العالم لبرامج إدارة التعليم وجمع الأموال والإدارة المالية، وتقدم خدماتها للمؤسسات غير الربحية ومنظمات الرعاية الصحية والدينية، لاختراق ودفعت الفدية.

وأكدت «بلاك بود» أن بيانات عملائها لم تخترق، ولم تفصح عن الفدية المقدمة للمخترقين الذين أكدوا بمجرد دفع الفدية أنه تم تدمير نسخة البيانات المخترقة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في بيان على موقعها على الإنترنت: «تعرضنا لهجوم إلكتروني بهدف طلب فدية في شهر مايو من عام 2020، لكننا استطعنا إيقافه، وقبل التصدي له أزال القراصنة نسخة من مجموعة فرعية من البيانات لدينا».

دفع الفدية

أوضحت عدة جهات أن«بلاك بود» دفعت الفدية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون لتعارضه مع نصيحة العديد من وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، والوكالة الوطنية للجريمة، ويوروبول «وكالة تطبيق القانون الأوربية وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا».

وأعرب جولدنج، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة الأمن الإلكتروني «نومينيت»، عن ضرورة عدم دفع الفدية لأن ذلك يشجع الهجمات المستقبلية، وبموجب اللائحة العامة لحماية البيانات «جي دي بي أر» يجب على الشركات الإبلاغ عن القرصنة في غضون 72 ساعة من معرفة الهجوم أو مواجهة غرامات. وأبلغت بلاك بود مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى سلطات البيانات الكندية بشأن الخرق بعد أسابيع من القرصنة.

وقالت مؤسسة جامعة وست فرجينيا حول إشعار طلابها: إنها تعمل مع «بلاك بود» لفهم سبب التأخير في اكتشاف الخرق وإخطارها، وكذلك الإجراءات التي تتخذها لزيادة أمنها.

وقالت إحدى المؤسسات المتضررة لـ«بي بي سي»: إن الاختراق يؤثر في منتج يسمى «نت كومنتي» الذي تصفه «بلاك بود» على موقعها على الإنترنت بأنه «نظام الخريجين لإدارة البرامج غير الربحية».