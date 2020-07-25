شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا في شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، السبت: إن البلاد سجلت 1106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات مُنذ 26 يونيو/حزيران الماضي، عندما وصلت إلى 1109.

وشهدت الأعداد اليومية للإصابات الجديدة زيادة حادة على مدى الشهرين الماضيين، بعد التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت لاحتواء المرض في أواخر مايو/أيار الماضي، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 63929 حالة وسجلت البلاد 1590 حالة وفاة حتى السبت، بينما تعافى 35497 مريضاً.

وناشد ستيبانوف المواطنين الالتزام بالقواعد التي تهدف للحد من انتشار الفيروس.

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