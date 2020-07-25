البرلمان العربي للطفل: الإمارات بيت الصغار العرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أعضاء البرلمان العربي للطفل من الإمارات، أن الدولة هي بيت الأطفال العرب، وأنها المنبر الكبير لصوتهم المسموع في الساحة البرلمانية العربية، وستبقى الداعم الأساسي لتحقيق آمالهم وطموحاتهم من أجل مستقبل مثمر ينعمون به في البلاد العربية.

جاء ذلك خلال ختام الجلسة الرابعة للدورة الأولى للبرلمان العربي للطفل التي عقدت عن بُعد في الشارقة بين 19و23 الجاري تحت عنوان «حق الطفل العربي في الصحة» بمشاركة 13 دولة عربية.

واستهل الأعضاء الختام بتهنئة الإمارات، قيادة وشعباً، بانطلاق «مسبار الأمل» نحو المريخ، مؤكدين أن هذا المشروع الكبير مفخرة لكل العرب، ودافع لهم نحو المنافسة وتحقيق والتفوق.

وشكر أعضاء البرلمان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي كان لدعمه ورعايته الأبوية أكبر الأثر في تحويل حلم برلمان يجمع أطفال العرب، إلى واقع حقيقي، انطلقت منه الأصوات الداعية إلى بناء أسس متينة تضمن للطفل العربي تمثيلاً ولساناً معبراً يواجه به التحديات، ويعبر نحو الأمان.

وقال أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: «أثبت الأعضاء من البلدان العربية المشاركة في الجلسة الرابعة أنهم في مستوى المسؤولية، وكانوا حريصين على إنجاح هذه التجربة المهمة».

وشهد الختام العديد من المداخلات والتوصيات لأعضاء البرلمان العربي للطفل من الدول المشاركة، وهي الإمارات ومصر والسودان والعراق والبحرين والأردن، وفلسطين وجيبوتي والمغرب والجزائر، وتونس والكويت والسعودية. وسترفع التوصيات للجامعة العربية تمهيداً لنشرها بين الدول الأعضاء.

وتلخصت مداخلة وتوصيات أعضاء البرلمان العربي للطفل من الإمارات، في أهمية الحفاظ على صحة الطفل العربي؛ إذ دعت مريم عمر فاضل الهاملي الدول العربية إلى حماية الأطفال دون الخامسة من مشكلات الحروب والكوارث والفقر، وتسهيل سبل التعليم والصحة، وأهمية تفعيل اتفاقات التعاون لإنجاح مشروع تأسيس طفل عربي قوي قادر على البناء وحماية المنجزات.

وقال ظاهر محمد خميس المهيري: «لا بد من إلزام المباني الطبية بتوفير بيئة آمنة لأصحاب الهمم، وإلزامها بمعايير تنسجم مع مراعاة حالتهم الصحية»، ثم استعرض عدداً من التجارب المشرقة في الإمارات مما جعلها مثالاً متميزاً في هذا المجال.

وقالت مثايل محمد حميد الصريدي: «على جميع المعنيين بشؤون الطفولة العربية الاهتمام بتوفير التطعيمات واللقاحات اللازمة التي يحتاجها الطفل، إضافة إلى الرعاية الصحية المتكاملة التي ترتقي بصحته حتى يكون قادراً على الاعتماد على نفسه، وله القدرة على المشاركة في البناء وتحقيق النجاحات».

واختتم سعيد عمر سعيد المطيوعي المداخلات بالدعوة إلى الاقتداء بالدولة في مساعدة العالم صحياً خلال «كوفيد ـ 19». ووافق أعضاء البرلمان العربي للطفل بالإجماع على مقترح إنشاء نادٍ يضم أعضاءه السابقين ليضمن استمرار التواصل، ويمنحهم فرصة تقديم المشورة والدعم لزملائهم الجدد.