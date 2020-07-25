تأجيل كرنفال ساو باولو 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن برونو كوفاس، رئيس بلدية ساو باولو، إرجاء كرنفال أكبر مدينة في البرازيل إلى أجل غير مسمى بسبب «كورونا»، في حين تدرس ريو دي جانيرو هذا الاحتمال.

وقال المسؤول لدى إعلانه تأجيل أكبر احتفالات سنوية في المدينة: «كل مدارس السامبا وفرق بلوكوس؛ أي عروض الشارع في الكرنفال، تدرك أنه يستحيل تنظيمه في فبراير/شباط المقبل».

وأضاف أن الموعد الجديد للكرنفال لم يحدد بعد لكن «قد يكون في نهاية مايو/أيار، أو مطلع يوليو/تموز» 2021.

وتعتبر ولاية ساو باولو برمتها الأكثر تضرراً من جائحة «كوفيد ـ 19» التي تسببت في وفاة 20894 شخصاً فيها، وإصابة 452007.

ويعتبر كرنفال مدينة ساو باولو البالغ عدد سكانها 12 مليوناً، من الأهم في البرازيل، واستقطبت النسخة الماضية منه 120 ألف شخص أتوا لرؤية مدارس السامبا تقدم عروضاً على جادة انيمنبي.

أما مسيرات «بلوكوس» الموسيقية الراقصة التي تعم الشوارع على مدى أسابيع، فتابعها أكثر من 15 مليون شخص بحسب رئيس البلدية.

ويُدر الكرنفال الذي يتطلب تحضيرات تمتد على أشهر، عائدات مالية كبيرة للبلديات.

وفي ريو دي جانيرو التي تشهد أكبر كرنفال في البلاد يستقطب ملايين السياح سنوياً، أعلنت خمس مدارس «سامبا» رئيسية قبل فترة قصيرة رغبتها في إرجاء المهرجان.

وقالت هذه المدارس إنها تتمنى عدم تنظيم الكرنفال مادام اللقاح غير متوفر. وأدى وباء «كوفيد ـ 19» حتى الآن في البرازيل إلى أكثر من 84 ألف وفاة، مع إصابة أكثر من 2,3 مليون شخص، ولا يزال ينتشر.

ويستحيل احترام إجراءات الوقاية خلال الكرنفال، فكل مدرسة تقدم عروضها بمشاركة نحو ثلاثة آلاف عضو يرقصون متلاصقين، ويغنون على طول المسار مدة تزيد على ساعة.