شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء أكبر معرض حرفي إفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغي المعرض الدولي للفنون الحرفية في واجادوجو، وهو من أكبر الملتقيات الإفريقية، بسبب جائحة «كوفيد-19»، بعدما كان مقرراً أن يقام نهاية السنة الحالية في بوركينا فاسو.
وقال درامان تو، المدير العام للمعرض، في بيان: «نظراً للتطور المقلق المتواصل للمرض في بوركينا فاسو والعالم، ألغيت الدورة السادسة عشرة من المعرض التي كانت مقررة أساساً من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني».
وكانت دورة العام الجاري ستقام بمشاركة ثلاثة آلاف عارض و300 طرف شارٍ.
وأوضح تو أن الموعد الجديد للمعرض «يعلن لاحقاً».
ومنذ تأسيسه العام 1984 ألغي المعرض مرة واحدة العام 2014 بسبب فيروس «إيبولا».
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