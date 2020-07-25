بريطانيا توضح.. كيف تزيد السمنة من مخاطر الوفاة بكورونا؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، السبت، إن من يعانون السمنة أو زيادة في الوزن معرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد في حالة إصابتهم بمرض «كوفيد ـ 19».

وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد عندهم خطر الوفاة بـ«كوفيد ـ 19»، بنسبة 40%، بينما زادت النسبة إلى 90% عند مَن يرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم عن 40.

ويُصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة أجسامهم على 30 على أنهم مصابون بالسمنة. وقالت هيئة الصحة العامة، إن 63% تقريباً من البالغين في إنجلترا، يعانون زيادة في الوزن أو السمنة. وقالت أليسون تدستون، كبيرة خبراء التغذية في هيئة الصحة العامة: «الدليل الحالي يبين بوضوح أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد خطر الإصابة باعتلال خطر أو الوفاة بسبب «كوفيد ـ 19»، أو العديد من الأمراض الأخرى المهددة للحياة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إنه يجب على الناس إنقاص وزنهم. وأشارت تقارير إلى احتمال فرض قيود هذا الأسبوع على الإعلان عن الأطعمة غير الصحية، وقد تعهد جونسون في وقت سابق بمعالجة مشكلة السمنة، وتخلص هو نفسه من بعض الكيلوجرامات منذ أن دخل العناية المركزة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

من جهتها، قالت أستاذة الأنظمة الغذائية وصحة السكان في جامعة أكسفورد سوزان جيب، إنه يسعدها أن ترى جونسون يقر بمدى أزمة الصحة العامة التي تواجهها بريطانيا في ما يتعلق بمسألة السمنة.

وقالت جيب التي راجعت تقرير هيئة الصحة العامة للصحفيين: «لقد برز هذا الأمر بسبب «كوفيد ـ 19». هذه مسألة نعرفها منذ فترة لكنها لم تصل قط إلى صدارة قائمة أولويات عمل الحكومة».