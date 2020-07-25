نمر نادر في بولندا يبحث عن اسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ولد نمر سومطري وهو نوع مهدد بخطر الاندثار، بحديقة حيوانات في بولندا، على ما أعلن مسؤولون، ورأت أنثى النمر هذه النور في 20 مايو الماضي، بحديقة الحيوانات في فروتسواف، جنوب بولندا، لكن لم يكشف عن ولادتها إلا الآن.

وتنتمي والدتها نوري البالغة 7 سنوات، ووالدها تنجا صاحب الـ 11 سنة، إلى برنامج عالمي يهدف إلى إنقاذ هذا الجنس، من جانبه قال مدير الحديقة، رادوسواف راتاشفاك، لفرانس برس: كنا قلقين لأن نوري تلد للمرة الأولى لكن تبين أنها أم خبيرة، وأوضح مدير الحديقة: يسعدنا أن نجد اسماً آسيوياً يعكس أصل هذا النوع، وأضاف أن نمور سومطرة تعيش عادة حوالي 30 سنة، وتلد الإناث منها عشرة صغار خلال حياتها.

في المقابل، دعت حديقة الحيوانات رواد الإنترنت إلى المساعدة على إيجاد اسم لصغيرة النمر، ويعود أصل هذه الحيوانات إلى جزيرة سومطرة الإندونيسية وهي مصنفة لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها تواجه خطراً حرجاً بالاندثار مع أقل من 400 حيوان من هذا النوع في البرية وأقل من 300 في الأسر.

وتفيد شبكة «ترافيبك» العالمية لمراقبة الاتجار بالأنواع البرية، أن الصيد غير المشروع هو السبب الرئيسي لنفوق نمور سومطرة، وتستخدم أجزاء من هذه النمور بشكل واسع في الطب التقليدي، لا سيما في الصين رغم عدم وجود أي أدلة علمية على أنها مفيدة للإنسان.