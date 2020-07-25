شكرا لقرائتكم خبر عن 73 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 مليون إصابة، بينها 73.800 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 76.500 في اليوم السابق، كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1150 شخصاً في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل 1225 في اليوم السابق، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى أكثر من 145 ألف وفاة، وفق الجامعة، في المقابل، فإنّ أكثر من 1.26 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة، أُعلن شفاؤهم.
والولايات المتّحدة، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات، وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس وتصل إلى 157 ألفاً بعد مرور أسبوع واحد.
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