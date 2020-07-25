شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختبار موسكو سلاحاً مضاداً للأقمار الصناعية.. أمريكا وروسيا تناقشان «حرب الفضاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة وروسيا ستجريان الأسبوع المُقبل، أول محادثات رسمية ثنائية بشأن أمن الفضاء مُنذ عام 2013، وذلك بعد مزاعم أمريكية بأن روسيا اختبرت سلاحاً فضائياً مضاداً للأقمار الصناعية هذا الشهر.
وقال كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدولي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا والصين حولتا الفضاء بالفعل إلى «مجال للحرب»، مشيراً إلى أن قيادة الفضاء الأمريكية قالت: إن لديها أدلة تثبت أن روسيا اختبرت سلاحاً فضائياً مضاداً للأقمار الصناعية في 15 يوليو/تموز الجاري.
وأضاف: ما يقوم به (البلدان) يشير إلى أنهما يقدران على تدمير أقمار صناعية في مداراتها بأقمار صناعية أخرى، هذا أمر مقلق واستفزازي وخطير للغاية ويفتقر إلى الحكمة، من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المحادثات ستعقد في فيينا الاثنين.
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