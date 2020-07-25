تزامناً مع زيارة مارك ميلي.. «إسرائيل» تقصف أهدافاً للجيش السوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إسرائيل» أن مروحيات جيشها قصفت أهدافاً عسكرية جنوبي سوريا، الجمعة، رداً على إطلاق نار من سوريا على أراضيها في وقت سابق من اليوم نفسه، ما يؤدي إلى تصاعد التوتر بين العدوين.

وجاء القصف «الإسرائيلي» بعد ساعات على زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، لإجراء محادثات حول «التحديات الأمنية الإقليمية»، بما فيها إيران حليفة النظام السوري، وفق ما ذكر الجيش «الإسرائيلي».

وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش «الإسرائيلي» إن «ذخائر» أطلقت من الجانب السوري للسياج الأمني باتجاه مواقع «إسرائيلية» على مرتفعات الجولان التي احتلتها الدولة العبرية في يونيو/حزيران 1967. وأشار بيان الجيش إلى أن سيارات ومبنى مدنياً تضررا في الجانب «الإسرائيلي».

وفي بيان الجمعة، قال الجيش «الإسرائيلي»، إن «مروحيات حربية أغارت قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري جنوبي سوريا، رداً على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم». وأضاف: «خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخباراتية تقع في المواقع السورية».

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن الحوامات «الإسرائيلية» المعادية استهدفت بصواريخ مضادة للدروع، ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة.

وأوضحت أن القصف الذي وقع عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج.