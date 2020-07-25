اللغة رئة المعرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اللغة رئة يتنفس بها الإنسان العلم والمعرفة، وهي مادة الفكر وأداته، وهما يكونان الثقافة، وتوجد علاقة عضوية بين اللغة والتفكير، فاللغة وسيلة من وسائل الاتصال البشري، يستخدمها الإنسان للتعبير عن ذاته وفكره ومشاعره، وهي المظهر الحضاري والمقوم الأساسي في بنائه، وهي الوعاء الثقافي والحضاري للبشرية، واللغة في علم الأنثروبولوجيا جزء من الثقافة، وعلم الأنثروبولوجيا اللغوية هو ذلك العلم الذي يدرس كيف ينقل كلام الشخص معلومات اجتماعية وثقافية واقتصادية وفكرية وعلمية، وكيف ترتبط المتغيرات اللغوية بالمتغيرات الفكرية.

هذا ما يؤكده د. عبد العزيز شاهين في كتابه «أنثروبولوجيا اللغة.. دراسة أنثروبولوجية في تحليل المضمون الثقافي للغة»؛ حيث تركز الأنثروبولوجيا اللغوية على دراسة الاستعمالات اللغوية الواعية، وعلى دراسة الاتجاهات الاجتماعية السائدة تجاه هذه الاستعمالات، ما أدى إلى ظهور مجالات علمية متخصصة، تنضوي تحت هذا المجال العلمي، ومن أهمها «أنثروبولوجيا اللغة»، وهذا المجال عالج السلوك اللغوي للمجتمعات، التي كان يدرسها الأنثروبولوجيون، باعتبار أن المادة اللغوية وسيلة للاستدلال على قضايا أكبر مثل اللغة والثقافة، وتأثير الكلام على التنشئة الاجتماعية والعلاقات الشخصية، وتفاعل الجماعات اللغوية والاجتماعية، وبذلك تكون مهمة عالم الأنثروبولوجيا اللغوية استقراء المتغيرات اللغوية والتنوعات الموجودة في المجتمع.

يرى الكتاب أن هناك اتجاهين محددين للبحث في أنثروبولوجيا اللغة، الاتجاه الأول: يتمثل في دراسة تأثير العوامل الاجتماعية مثل تأثير الطبقات الاجتماعية على كلام الجماعة، والتطور التاريخي في تراكيب اللغة، أما الاتجاه الثاني فهو- وفقاً لدي سوسير- يسلم بوجود جماعات ذات كلام متجانس تماماً، ويستخدم كل منها شفرة لغوية متجانسة، تؤدي في أساسها وظائف محددة، وإلى تحليل الكلام الفعلي للمجموعات الاجتماعية المتلاحمة، ثم إعادة بناء السياق الاجتماعي للحدث الكلامي، من خلال عمليات الوصف والتحليل اللغوي.