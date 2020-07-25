القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك" بأن "نقطة تابعة للواء 35 مدرع في منطقة سوق الأحد بمديرية المعافر، وأخرى في منطقة الأعلوم بمديرية المواسط جنوبي تعز، فرقتا بالرصاص الحي مسيرة مؤيدة لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، تعيين قائد جديد للواء المتمركز في الحجرية جنوبي المحافظة".
وأضاف المصدر أن إطلاق النار الكثيف أسفر عن إصابة 5 متظاهرين.
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كان الرئيس هادي أصدر، في العاشر من تموز/يوليو الجاري، مرسومًا رئاسيًا بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائدا للواء 35 مدرع، خلفا للعميد الركن عدنان الحمادي، الذي قُتل في ظروف غامضة في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وشكلت الرئاسة اليمنية في السادس من الشهر ذاته لجنة تحقيق في الملابسات لم تعلن نتائجها حتى اليوم.
وتحفظ منتسبو اللواء 35 مدرع على تعيين شمسان، وطالبوا بتعيين أحد ضباط اللواء، قائدا له.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة خمسة أشخاص بتفريق مظاهرة توجهت إلى أحد مقار الجيش اليمني في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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