وأضاف المصدر لصحيفة "القبس" الكويتية، أن "وزير الداخلية أحال رجل الأمن إلى الشؤون القانونية، بعد تصويره موكب الأمير ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي السياق، أوضحت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه "بمراجعة كاميرات المطار تبين أن من قام بتصوير الموكب شخصان، هما ضابط في الحماية ومعه شيخ من الأسرة الحاكمة".
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وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي الجراح الصباح، أمس الجمعة، إن "الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد، هي صورة غير صحيحة"، وفق
الأنباء الكويتية "كونا".
الديوان الأميري: الصورة المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنسوبة لسمو أمير البلاد "غير صحيحة" https://t.co/ty3gK7llyA #كونا #الكويت pic.twitter.com/60nB2odFR7
Advertisements— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 24, 2020
وأشار إلى ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، وقد تعرض فاعلها للمساءلة القانونية.
وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر بيانا حول صحة أمير البلاد، الشيخ الصباح الأحمد الصباح، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، مؤكدا أن "أمير البلاد بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الكويتية تصدر قرارا عاجلا بشأن رجل أمن بعد تصويره موكب الأمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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