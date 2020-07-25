علاوي يقارن بين سرعة تحرير الناشطة الألمانية والإخفاق في الكشف عن قتلة المتظاهرين

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "حسناً فعلت القوات الأمنية بتحرير الناشطة هيلا ميفيس التي تحمل الجنسية الألمانية، لكن الغريب أن تلك القوات أخفقت حتى الآن في الكشف عن قتلة أكثر من 700 شخص من المتظاهرين السلميين العراقيين قتلا أو اغتيالا وآخرهم الشهيد هشام الهاشمي".

ونجحت القوات العراقية بتحرير الناشطة الألمانية، مديرة القسم الثقافي في مركز غوتا الألماني، هيلا ميفيس، في غضون 72 ساعة" من اختطافها على يد مسلحين، الاثنين الماضي، من وسط العاصمة بغداد.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، مطلع الشهر الجاري، أنه سيحاسب قتلة المتظاهرين، وأنه لن يسمح لما وصفه بـ"العصابات" بأن تختطف الدولة، مشيرا إلى أن اغتيال الباحث السياسي هشام الهاشمي عمل جبان.