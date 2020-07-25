ضبط موقع لبيع وتهريب النفط ومشتقاتة وسط العراق

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وأضاف البيان "حيث وجد بداخله 3 خزانات سعة 5000 لتر، و 40 (برميلا) سعة 220 لتر مملوءة بمنتوج نفطي، تم تنظيم محضر ضبط أصولي ولازالت الإجراءات مستمرة للتوصل إلى صاحب الموقع".
ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بحماية الموانيء في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشف عن امتلاكه معلومات عن "الفاسدين" في الموانيء ستتم ملاحقتهم قانونيا.
وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس اغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
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