الغنوشي: تونس بحاجة إلى نهج السبسي التوافقي

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

قال رئيس البرلمان التّونسي راشد الغنوشي، السبت، إن بلاده "بحاجة اليوم إلى نهج التوافق الذّي اتبعه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في التعامل مع الاختلافات".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال فعالية لتسمية قاعة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بالعاصمة تونس، باسم الرئيس الراحل السبسي، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لوفاته، وفق مراسل الخليج 365.

وأضاف الغنوشي: "نحن مختلفون ولكن قلوب الرجال الكبار تتسع لهذه الخلافات وتجعل من المختلفين حديقة متنوعة يحتاجها الجميع".

وتابع: "في الذكرى الأولى لرحيل صديقنا الرئيس الفذ الباجي قائد السبسي الذّي تفتقد إليه تونس في وقت تحتاج لمثله، واعترافا لشيء من فضله ندشن هذه القاعة باسمه ونخلد ذكراه".

ودعا التونسيين إلى الترحم على الرئيس الراحل وتذكر فضله وجهوده لتحقيق الوئام الوطني والتوافق.

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واعتبر الغنوشي، أن السبسي كان "رمزا من رموز الوحدة الوطنية والتوافق، وأنقذ تونس من الصراعات بسماحته وأفقه الواسع".

وفي 25 يوليو/ تموز 2019، توفي الرئيس السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس عن عمر ناهز 93 عاما.

وقاد السبسي البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية بأغلبية 55,68 في المئة من الأصوات.

وتأتي إشادة الغنوشي، وهو رئيس حركة النهضة (إسلامية)، بدور السبسي في ظل أزمة سياسية حادة تمر بها البلاد، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.

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