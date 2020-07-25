تركيا تضبط كميات كبيرة من أسلحة "بي كا كا" شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، ضبط قواتها كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية لإرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن ضبط الأسلحة جاء في إطار عملية "مخلب النمر" الجارية منذ 17 يونيو/ حزيران الماضي.

وأضاف البيان : "أبطال قوات المهام الخاصة، تمكنوا من ضبط العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية في مستودع للمنظمة الإرهابية شمالي العراق".

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وأوضح البيان أنه من بين الأسلحة المضبوطة، 63 بندقية كلاشنكوف، و50 ذخيرة قاذفة صواريخ، وألف طلقة دوشكا المضاد للطيران، و300 مخزن طلقات بندقية كلاشنكوف، و50 قنبلة يدوية، و25 كليوغرام ديناميت.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الـ 15 من الشهر نفسه.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.