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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيك توك يواجه منافسة شرسة من تطبيقات عديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن تطبيق "لايكي" لمقاطع الفيديو القصيرة، عن تعاقده على مكتبة تحتوي ملايين الأغاني ستتاح مجانا للمستخدمين، ضمن جهود منافسة "تيك توك" المنصة الأشهر بين المراهقين في الفيديوهات القصيرة.
وستتاح الخدمة الجديدة في أسواق التطبيق الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وإندونيسيا، ومصر والشرق الأوسط.
وقالت "لايكي" إن المحتوى الإضافي للغناء، تم بفضل شراكة مع "بيليف ديجيتال" أحد أكبر مزوّدي خدمات الموسيقى في العالم.
وتطبيق "لايكي" تم إطلاقه لأول مرة عام 2017 من قبل شركة "بيجو تكنولوجي" التي تتّخذ من سنغافورة مقراً لها، ويقدّم التطبيق أدوات لتصوير وتنقيح الفيديو، مع توافر أكثر من ألفَي تأثير خاصّ.
ويشجع التطبيق على الاتصال والتحاور بين مستخدميه عبر رؤية وتفاعلات من وحي عناصر الألعاب الإلكترونية.
وتقول المنصة إن عدد مستخدميها النشطين وصل إلى 131 مليون مستخدم في الربع الأوّل من 2020، بزيادة 121.9% مقارنة مع العام الماضي.
وتعتبر المنصة، أنّ مكتبة الموسيقى الجديدة "أكثر تنوعاً" ما سيساعد المستخدمين على إطلاق العنان لكامل قدرة إبداعهم "والسماح لهم بالتألق".
وتسعى المنصة إلى جذب المؤثرين والعلامات التجارية والمؤسسات.
جدير بالذكر أن "بيليف ديجيتال" هي شركة موسيقى مستقلّة تعمل في 44 دولة.
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