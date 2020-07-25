جمارك دبي تنجز 452.3 ألف مطالبة بـ 3.2 مليار درهم خلال النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت جمارك دبي في أحدث إحصائيات إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة بإنجاز 452.3 ألف مطالبة بقيمة 3.2 مليار درهم، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وتمكن منصة «نظام إعادة التأمينات الذكي» المبتكرة العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال الأسبوع، وهو ما يوفر وقت وجهد العميل ويخفض الكلفة عليه، حيث تحرص جمارك دبي على تقديم خدماتها الجمركية عبر منصات وتطبيقات ذكية لا تستدعي حضور العملاء إلى مقار المراكز الجمركية، وهو ما يدعم سعادة العملاء و يرسخ موقع دبي المدينة الأذكى عالمياً، ويحقق رؤية الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً في التجارة المشروعة، إضافة إلى دعم قدرة جمارك دبي على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلص على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات. حيث تؤدي المنصة دوراً رئيسياً في تيسير وتبسيط إجراءات المطالبات وإعادة التأمينات الجمركية.

وقال محمد الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي: سجلت إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة وبالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بفضل التكنولوجيا المتقدمة وأتمتة الإجراءات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي استثمرت فيها الدائرة حيث يعد نظام إعادة التأمينات الذكي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ابتكاراً متطوراً تقنياً يستطيع التعامل مع نحو مليوني طلب في العام، وبمعدل يفوق 5 آلاف طلب في اليوم، ما أدى إلى تحقيق الكثير من الفوائد للعملاء وللدائرة على حد السواء، مشيراً إلى أن جمارك دبي تعد أول دائرة جمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي توفر خدمة استعادة التأمينات على الرسوم الجمركية إلكترونياً.

وبلغت قيمة التأمينات المستردة للنصف الأول من العام الجاري نحو 2.44 مليار درهم، وفيما يخص عمليات المقاصة الإلكترونية فقد سجل عدد مطالبات التحويل الآلي المباشر المعتمدة 49.9 ألف مطالبة بقيمة رسوم جمركية محولة بلغت 249.3 مليون درهم.