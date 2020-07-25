تغيير «معرض دبي للهليكوبتر» إلى يناير 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة دوموس» الجهة المنظمة لـ«معرض دبي للهليكوبتر»، تغيير موعد إقامة الحدث ليُصبح من 19 لغاية 21 يناير 2021، عوضاً عن موعده السابق في نوفمبر 2020. وسيقام المعرض والمؤتمر في «دبي الجنوب» ـ مطار آل مكتوم الدولي.

وقال أحمد أبو الهول المدير العام لـ«مجموعة دوموس»: «يأتي قرار تأجيل هذا الحدث بعد تقييم الأوضاع الراهنة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وعدد من رواد هذا القطاع. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقيات مع الشركات الراعية وحجز 70% من منصات وأجنحة العرض، نرى أن تأجيل هذا الحدث يصب في مصلحة الجميع، وذلك سعياً لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الحضور والمشاركين. وسيمنح التاريخ الجديد للشركات الدولية فترة إضافية للاستعداد بشكل أكبر للحدث المرتقب، الذي يقدم للمشاركين والحاضرين تجربة غير مسبوقة، من خلال طريقة العرض التي تتضمن مزيجاً فردياً بين المنهجيات التفاعلية والأساليب التقليدية».

وقالت ميسون أبو الهول الرئيسة التنفيذية للعمليات في مجموعة دوموس: «من خلال سلسلة من التقنيات الحديثة والمتطورة، سيجمع مؤتمر دبي للهليكوبتر بين التجربة الشخصية المباشرة، وتلك الافتراضية عبر الإنترنت، بما يعزز التفاعل بين المتحدثين مباشرة من المعرض والمتحدثين الافتراضيين، وبين الحضور، ويمنحهم جميعاً الإمكانيات والقدرات نفسها للاستفادة القصوى من الحدث».

وسيستضيف المعرض عدداً من أبرز العارضين الموجودين مباشرة في قلب الحدث على مدى ثلاثة أيام متتالية، إلى جانب العارضين الافتراضيين الذين سيشاركون من خلال منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، تبث على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمدة عام كامل. وستشمل المنصة جولة ثلاثية الأبعاد برؤية 360 درجة، ونظام التنقل في مكان افتراضي يشتمل على ردهة رئيسية وقاعة معارض، وقاعة محاضرات ومنطقة شبكية افتراضية.

الشركات المشاركة

ومن بين الشركات العالمية التي أكدت مشاركتها وحضورها الفعلي في معرض دبي للهليكوبتر في دورته القادمة، وستوجد أيضاً على المنصة الافتراضية لمدة عام كامل، شركة كولومبيا هليكوبتر (مشغل أسطول المروحيات الثقيلة) و«كارتيفيتور/ سكاي درايف» Cartivator / SkyDrive (وهي شركة يابانية قامت بتصنيع سيارة طائرة لاستخدامها في إضاءة شعلة ألعاب طوكيو الأولمبية 2021)، وشركة «تاكور» TACOR Inc (وهي شركة أمريكية لصيانة وإصلاح الطائرات)، وشركة «فيتا إنكليناتا تكنولوجيز» Vita Inclinata Technologies الرائدة في مجال أنظمة ثبات الحمولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ساوثر كروس أفييشن (شركة قطع غيار المروحيات أو الطائرات وخدمات الصيانة والإصلاح والمساندة)، وبيرتولي «إس آر إل» الشركة الإيطالية المتخصصة في تزويد الطائرات بالطاقة، ودونالدسون أيروسبيس، مزود أنظمة ترشيح الطائرات، وشركة سبيشيل أفييشون سيرفيسيس «إس إي إس» المتخصصة في توفير حلول الطيران حسب الطلب، وشركة «بي بي إس» وهي شركة هندسة الطيران المبتكرة عالية الجودة.