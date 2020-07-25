بعد قرار الصين إغلاقها.. إجراءات مشددة أمام قنصلية أمريكا في تشنجدو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شددت السلطات الصينية الإجراءات الأمنية خارج القنصلية الأمريكية في مدينة تشنجدو، السبت، بينما يستعد الموظفون داخلها للمغادرة، بعد يوم من إصدار الصين أمراً بإغلاقها، رداً على إصدار الولايات المتحدة أمراً بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وفاقم الإغلاق المتبادل للقنصليتين، تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وتجمع أفراد من الشرطة من بينهم عدد من الضباط في ملابس مدنية، خارج القنصلية وأغلقوا الشارع أمام حركة المرور. وجاء الأمر الصيني بإغلاق تلك القنصلية رداً على إمهال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصين حتى مساء الجمعة، لإخلاء قنصليتها في المدينة الواقعة في ولاية تكساس.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن القنصلية كانت «مركزاً للتجسس وسرقة الملكية الفكرية». في المقابل، افتتحت القنصلية الأمريكية في تشنجدو عام 1985، وبها نحو مئتي موظف من بينهم 150 من المحليين، وفقاً لما ذكرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت. ولم يتضح بعد عدد الموظفين فيها حالياً بعد أن تم إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من الصين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بينما قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج ون بين، إن بعض الموظفين في القنصلية الأمريكية في تشنجدو «يقومون بأنشطة لا تتناسب مع هوياتهم»، وتدخلوا في شؤون الصين وأضروا بمصالحها الأمنية، ولم يفصح عن الكيفية التي تسببوا بها في ذلك.