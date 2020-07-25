34 إصابة جديدة بكورونا في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها سجلت 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي صعوداً من 21 حالة في اليوم السابق.

وأضافت في بيان، أن من بين هذه الإصابات 20 في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، إضافة إلى تسع حالات في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، والحالات الخمس المتبقية لأشخاص قادمين من الخارج، وسجلت الصين أيضاً 74 إصابة جديدة دون أعراض، صعوداً من 43 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إن الصين رصدت حتى الجمعة، 83784 إصابة مؤكدة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.