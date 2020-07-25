فيتنام تتأهب بعد رصدها أول إصابة محلية «بكورونا» منذ مئة يوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت فيتنام إلى حالة التأهب القصوى، السبت، بعدما رصد مسؤولون في «الصحة» أول إصابة بفيروس كورونا في البلد الواقع جنوب شرق آسيا خلال ثلاثة أشهر.

وأبقت فيتنام عدد الإصابات بالفيروس عند 415 حالة فقط، بفضل إجراءات حجر صحي مشددة وبرنامج موسع للفحص الطبي، ولم تعلن عن أي إصابات محلية بالعدوى منذ مئة يوم، لكن وزارة الصحة قالت في بيان، الجمعة، إن نتائج فحص رجل يبلغ 57 عاماً من مدينة دانانج السياحية جاءت إيجابية، مما دفع إلى عزل 50 شخصاً من المخالطين له.

ولم تؤكد الوزارة بعد إصابة الرجل بمرض «كوفيد ـ 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولم توضح أيضاً كيف أصيب الرجل بالعدوى. وكانت السلطات في العاصمة هانوي، أعادت الجمعة، التوصية بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.