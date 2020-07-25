سكان جنوب تكساس يخلون منازلهم مع اقتراب العاصفة هانا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت السلطات سكان عدة مقاطعات بجنوب ولاية تكساس الأمريكية، على إخلاء منازلهم قبل وصول عاصفة يتوقع أن يصاحبها هطول أمطار غزيرة يومي السبت والأحد.

وازدادت قوة العاصفة المدارية هانا ويتوقع أن تصل إلى اليابسة، السبت، جنوبي كوربس كريستي في تكساس، كإعصار من الفئة الأولى تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومتراً في الساعة، وذكرت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، أن من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك، ويتوقع أيضاً أن تؤثر العاصفة في إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.