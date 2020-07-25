كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة يومية للإصابة بكورونا منذ مارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، في أكبر زيادة يومية بالفيروس منذ مارس/آذار الماضي، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 14 ألفاً، و92 حالة.

وأوضحت المراكز أن 86 من المصابين الجدد وافدون من الخارج، بينما أصيب 27 شخصاً بالعدوى داخل كوريا. وكانت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية ذكرت، الجمعة، أن حالات العدوى بين أشخاص وافدين من الخارج، قد تدفع عدد الإصابات الجديدة إلى أكثر من مئة، وذلك لأول مرة منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي.

والعدد المسجل السبت، هو الأكبر منذ 31 مارس/آذار الماضي، عندما أعلنت البلاد تسجيل 125 إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد ـ 19».

وقال نائب مدير المراكز، كيون جون ووك، في إفادة صحفية، إن عدداً كبيراً من أفراد طاقم سفينة روسية أصيبوا بالعدوى، وكذلك بعض العمال الكوريين الذين عادوا إلى البلاد على متن طائرتين عسكريتين من العراق، الجمعة.