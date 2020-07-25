55891 إصابة بكورونا في البرازيل.. و7573 في المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة في البرازيل، الجمعة، إن البلاد سجلت 1156 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 55,891 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 85238 حالة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى مليونين و343,366 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 7573 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 737 وفاة.

وسجلت المكسيك حتى الآن 378,285 إصابة، و42,645 وفاة بالفيروس. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.