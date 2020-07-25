لانغ ليف: الحزن يدفعني إلى الكتابة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استضاف «نادي القراء» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، مساء أمس الأول، الخميس، الكاتبة والشاعرة لانغ ليف للحديث عن تجربتها في التأليف والكتابة.

وجاءت الجلسة ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور ينظمها «نادي القراء» (عن بعد)، بهدف جمع القراء ومحبي الكتاب مع نخبة من الكتاب العرب والعالميين.

واستهلت ليف الجلسة التي عقدت على منصة تطبيق زووم وبثت مباشرة على صفحة الهيئة على «فيسبوك» و«إنستجرام»، بالتعقيب على حديث الشاعرة والباحثة الإماراتية الدكتورة عفراء عتيق، التي أدارت الجلسة وافتتحتها بقولها إنها تكشف عن مكنوناتها وضعفها من خلال قصائدها.

واستحوذت ليف على انتباه الحضور حين قالت إن الحزن هو العامل الذي يدفعها للكتابة، وأشارت إلى صعوبة عرض المشاعر على الملأ، إلا أنه شيء لا إرادي بالنسبة لها.

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وقالت ليف التي وصلت إلى العالمية من خلال نشر قصائدها على وسائل التواصل الاجتماعي: «وكأن شيئاً ما يتحدث معي عندما أكتب، لا أملك القرار فيما تفعله الشخصيات فهي التي تملي القصة علي، وفي الكثير من الأحيان تفاجئني، ويمكنني القول إنني أقرأ الكتاب وأنا أكتبه».

وأوضحت أنها ترتبط بشخصيات الرواية التي تكتبها بشكل كبير وتحزن عند فراقها بعد انتهائها من الرواية، وأنها كانت مغرمة بالشخصية الرئيسية في روايتها بعنوان: (فتيات حزينات)، حتى أنها أرادت أن تؤلف جزءاً ثانياً للرواية، التي أدرجت في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً حسب تصنيف صحيفة «ستريتس تايمز» وغيرها من المجلات والصحف الدولية.

وقدمت ليف خلال الجلسة نصيحة للكتّاب الجدد، قالت فيها: «الأصوات التي في داخلكم تحاول التحدث معكم وتطالب بأن تُسمع، ومن خلال هذه الأصوات ستجدون صوتكم وقصتكم».

وأضافت: «كان للشخصية الرئيسية في رواية (فتيات حزينات) قصة تريد أن تُحكى، وكانت كتابة الرواية بمثابة حوار سلس معها؛ حيث لم يكن علي أن أجبرها على التحدث إطلاقاً».

وأشارت إلى أنها بصدد العمل حالياً على رواية وقصة صغيرة، قائلة: «لا أعلم من منهما سيكتمل العمل فيه أولاً، لكني أرى الكثير من الروايات في المستقبل». واختتمت ليف، الجلسة بقراءة مختارات من قصائدها أمام المتابعين، وقرأت الدكتورة عفراء عتيق بدورها مجموعة مختارة من أشعارها.