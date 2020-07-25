رئيس أركان الجيش العراقي ينعى ضابطا شارك في معارك ضد "داعش"

وجاء في بيان الدفاع العراقية عن رئيس أركان الجيش" ببالغ الأسى والحزن تلقیت نبأ وفاة الأخ والصديق والمقاتل البطل (العقيد الركن غسان عباس نجم الحسيناوي) آمر اللواء الثاني قوات خاصة الذي فارقنا متأثراً بإصابته بجائحة كورونا.

وأضاف يارالله "لقد كان الفقيد البطل مثالاً للضابط المهني الشجاع الذي ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والصبر والبطولة طيلة معارك التحرير وفي مكافحة الارهاب وتثبيت دعائم النصر والسلام فضلاً عن حسن قيادته طوال فترة خدمته العسكرية المشرفة والتي أثبت فيها أنه أهل للمسؤولية الوطنية والنزاهة والإخلاص.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 90 وفاة جديدة بوباء "كوفيد - 19" ليصبح إجمالي الوفيات 4212 والإصابات 104711 (بزيادة 2485 خلال 24 ساعة).

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.