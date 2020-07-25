شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة داخل مسجد تهز تونس.. الإمام توفى متأثرًا بالحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون الدينيّة في تونس، مقتل أحد المصلين بعد الاعتداء عليه في أحد الجوامع بولاية صفاقس.

وأشارت الوزارة، حسبما أفادت صحيفة الإمارات اليوم، في بيان بثته إذاعة «موزاييك» التونسية اليوم السبت، إلى أن المجني عليه تعرّض أمس الجمعة لاعتداء أدى إلى وفاته متأثراً بجراحه بعد أن نقل إلى المستشفى.

ولفت البيان إلى وفاة إمام الجامع بأزمة قلبيّة مساء اليوم نفسه، متأثراً فيما يبدو بالجريمة المرتكبة قبل ساعات.

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وشدّدت الوزارة على ضرورة أن تكون بيوت الله آمنة تقام فيها شعائره في طمأنينة وسلام، معلنة تضامنها المطلق مع إطاراتها المسجديّة ضدّ كل من ينال منهم معنوياً أو مادياً.

وأكّدت الوزارة التزامها بمتابعة الحادثة في ظل ما ستُثبته التحقيقات وما ستُقرّره الجهات القضائية المتعهّدة، والقيام بكل الإجراءات القانونية المستوجبة.