شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: لا استثناءات لأحد فى موسم حج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن، أن المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل السعودية، مشددا على أنه لا استثناءات لأحد في موسم حج هذا العام. وفق سكاى نيوز.

وقال بنتن في تصريح، إن عملية اختيار حجاج بيت الله الحرام هذا العام جرت بشفافية تامة مع مراعاة دقيقة للمحددات الصحية وأهمها حصول الحاج على شهادة «بي سي آر» صحية معتمدة تثبت خلوه من فيروس كورونا.

وكشف الوزير السعودي عن أنه لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج، مشيرا إلى ان الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، موضحا ان تنظيم الحج يسير وفق خطة استراتيجية تنفيذية وبروتوكولات صحية مشددة.

Advertisements

ولفت إلى ان الحكومة السعودية اتخذت قرارها بشأن تنظيم حج هذا العام 1441-2020 والقاضي بتقنين العدد إلى 10 آلاف حاج من كافة الجنسيات الإسلامية في الداخل السعودي تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، مؤكدا ان القرار حظي بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع على الإجراءات التي اتخذتها السعودية حيال موسم الحج الاستثنائي.

وفي سياق متصل أفاد وزير الحج والعمرة السعودي بأن بلاده أبلغت منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي جميع الدول المعنية بالتريث في ترتيب أعمالها المرتبطة بحج بيت الله الحرام وبناء عليه درست الآلية المناسبة لتأدية الفريضة لضمان سلامة ضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج من الإصابة بالفيروس. وكانت السعودية اعلنت في شهر يونيو الماضي عن اقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441-2020 بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل الاراضي السعودية.