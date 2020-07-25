شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية تؤمن جميع المنافذ الحدودية لمواجهة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرعت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ الحدودية.

وذكرت القيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه"بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لمسك المنافذ الحدودية كافة ،وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ"،مشيرة إلى أن"حجم القوة الأمنية المخصصة يكون حسب طبيعة كل منفذ".

وأشارت القيادة إلى أنه "تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي وهي المنافذ البحرية ( أم قصر الشمالي ، أم قصر الجنوبي ، أم قصر الأوسط ، خور الزبير) والمنافذ البرية ( الشلامجة ، بدرة ، المنذرية ، سفوان ، القائم ، طريبيل ، الشيب ، زرباطية ، أبو فلوس ، عرعر ) مبينة أن هناك"عشرة منافذ برية وأربعة بحرية ،أصبحت بحماية كاملة للمنفذ والحرم الجمركي ، وأن هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ،ومن أي جهة كانت".