شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول ظهور للمواطنة الألمانية المختطفة فى العراق بعد تحريرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أمس الجمعة، مع المواطنة الألمانية هيلا ميفيس بعد تحريرها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته "روسيا اليوم"، استقبال وزير الداخلية العراقي للمواطنة الألمانية، وهى تشرح ظروف اختطافها، فيما أكد مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن استمرار التحقيقات في ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.

كان مجلس القضاء الأعلى بالعراق أكد أن نتائج التحقيق بشأن اختطاف الناشطة الالمانية هيلا ميفيس ستعلن حال اكتمالها.

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وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه" وبإشراف محكمة تحقيق الرصافة تمكنت القوات الأمنية من تحرير المختطفة الألمانية هيلا ميفيس".

وأضاف البيان أن"التحقيق جار بخصوص تلك الجريمة"، لافتاً إلى أن"نتائج التحقيق ستعلن حال اكتمال الإجراءات التحقيقية".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قد أعلن عن تمكن القوات الأمنية من تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.