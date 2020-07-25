المحلق العسكرى الأمريكي: نعمل على رفع أسم السوادن من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، بمكتب الملحق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية المقدم جيكوب دي في مستهل فترة عمله بالسودان . Advertisements وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" بحث اللقاء مستقبل التعاون المشترك بين الخرطوم وواشنطن في المجالات العسكرية وفرص تطويرها . وأشار الملحق الأمريكي إلي حرص بلاده وأجهزتها المعنية على استكمال الإجراءات الخاصة برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمر الذي من المنتظر أن ينعكس على علاقات البلدين في مختلف المجالات .

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