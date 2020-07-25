شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسبانية تغادر العراق بعد تسليم معسكر بسماية جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الإسبانية العاملة فى العراق ستغادر البلاد بعد انتهاء مهامها، مشيرا إلى أن معسكر بسماية جنوب بغداد هو الموقع السابع الذي تم تسليمه للقوات العراقية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، عن ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوفا زنة 2 كجم فوق إحدى البنايات بمنطقة (الجادرية) ببغداد.

Advertisements

وقالت الخلية -في بيان- إن "قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تعثر على طائرة مسيرة تحمل مقذوف زنة 2 كجم فوق أحد البنايات بمنطقة الجادرية ببغداد".